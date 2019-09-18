2019-09-18T06:42:45+03:00
Происшествия

В Перми осудят четырех мужчин за организацию казино

Для этого они специально арендовали помещение
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми перед судом предстанут четыре местных жителя за организацию и проведение азартных игр. Специально для этого мужчины объединились в группу.

В течение года, с 2017 по 2018, они устраивали азартные игры. Для этого злоумышленники арендовали нежилые помещения. Игровая деятельность также осуществлялась через интернет с помощью специального оборудования или программ.

В отношении пермяков возбудили уголовные дела. В ближайшее время они предстанут перед судом. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми полиция накрыла подпольное казино. В Перми полицейские наведались в подпольный игровой клуб прямо в самый разгар игры. Несмотря на будничный день, 17 азартных пермяков играли в покер. А выходные и праздники в подпольном казино никогда не было свободных мест. Нелегальный бизнес организовал 37-летний пермяк. Летом прошлого года он арендовал помещение и принял на работу обслуживающий персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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