2019-09-17T12:19:21+03:00
Общество

В Перми началась осенняя озеленительная кампания

Деревья высотой более 3 метров высадят в городе впервые
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--Фото: Василий Вахрин
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Этой осенью улицы Перми украсят 14 тысяч саженцев. Отличительной особенностью кампании этого года будет высадка крупномеров. В Перми деревья высотой более 3 метров высадят впервые.

В Перми разворачивается масштабная осенняя озеленительная кампания, в ходе которой будут высажены многолетние деревья, кустарники и цветы по всему городу. Молодые растения появятся не только в излюбленных местах отдыха пермяков, таких как набережная Камы, эспланада и Комсомольский проспект, но и в районных парках и скверах.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, этой осенью в Перми высадят около 14 тысяч молодых деревьев и кустарников. В Мотовилихинском районе молодые саженцы уже появились на улице Макаренко, площади Восстания, в сквере у здания по улице Уральской, на улице Крупской. Началась посадка лип на улице Подлесной в Дзержинском районе, появились молодые клены, березы и ивы в сквере уральских добровольцев в Ленинском районе. На этой неделе планируется провести масштабные высадки кустарников кизильника блестящего и караганы древовидной в Орджоникидзевском районе, а также боярышника в Мотовилихинском районе – всего более тысячи растений.

Озеленение проводится во всех районах города, в результате Пермь украсят рябины, вязы, тополя, туи, можжевельники и другие растения. Отличительной особенностью кампании этого года будет высадка крупномеров. В Перми деревья высотой более 3 метров высадят впервые. В рамках благоустройства Комсомольского проспекта на участке от улицы Екатерининской до улицы Ленина вместо старых и поврежденных лип уже этой осенью будут высажены молодые липы мелколистные высотой не менее 3,5 метров.

Растения подбираются с учетом условий произрастания, они должны быть максимально морозостойкими, быстрорастущими, неприхотливыми в обслуживании и создавать декоративный эффект круглогодично, даже в зимний период. Поэтому для озеленения выбираются такие виды деревьев, как рябина, яблоня, груша, сирень, боярышник, липа, ель и береза.

Работу по озеленению своих территорий ведут и образовательные учреждения. Например, яблоневый сад появился на территории школы №94: каждый классный коллектив высадил по одной сортовой яблоне, всего получилось 23 молодых дерева. Кроме того, школьники и педагоги организовали на территории своего учебного заведения питомник декоративных кустарников: было высажено 40 растений – спирея, лапчатник, барбарис, миндаль, жасмин и другие. Также на территории школы высажены кедры и сирень. Все деревья и кустарники прижились и дали прирост. Прижились и высаженные хвойные и дубы на территории школы №152. Растения были высажены прошлой осенью в рамках акции «Подари планете жизнь».

Обновление и расширение «зеленого фонда» города является важным аспектом его благоустройства, поэтому уже весной посадка растений продолжится.

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