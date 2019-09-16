В Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-16T09:50:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Александровске одного из фигурантов уголовного дела задержали за хранение наркотиков. Судебный пристав заметил, что во время оглашения приговора один из участников процесса медленно опустил руку в задний карман брюк, а затем осторожно переложил что-то во внутренний карман куртки.

Пристав попросил судью остановить процесс и предложил обвиняемому показать, что находится в верхних карманах его одежды. Мужчина отказался.

Тогда вместе с сотрудниками полиции был проведен обыск и у обвиняемого найден пакет с наркотическим веществом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми судебные приставы закрыли опасную прачечную. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку помещения для стирки и обработки белья и его последующей обработки. Оказалось, руководство компании нарушало санитарно-эпидемиологическое законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU