2019-09-16T09:50:30+03:00
Общество

В Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания

Судебный пристав заметил, что фигурант дела ведет себя подозрительно
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Александровске одного из фигурантов уголовного дела задержали за хранение наркотиков. Судебный пристав заметил, что во время оглашения приговора один из участников процесса медленно опустил руку в задний карман брюк, а затем осторожно переложил что-то во внутренний карман куртки.

Пристав попросил судью остановить процесс и предложил обвиняемому показать, что находится в верхних карманах его одежды. Мужчина отказался.

Тогда вместе с сотрудниками полиции был проведен обыск и у обвиняемого найден пакет с наркотическим веществом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми судебные приставы закрыли опасную прачечную. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку помещения для стирки и обработки белья и его последующей обработки. Оказалось, руководство компании нарушало санитарно-эпидемиологическое законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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