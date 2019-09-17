2019-09-17T14:36:55+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье сбили кабаниху с пятью детенышами

С начала года в крае зарегистрировано 67 ДТП с животными
Лилия Абибулаева
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За вторую неделю сентября в Пермском крае зафиксировано 4 ДТП с участием диких животных. Об этом сообщили в министерстве природы Пермского края.

С 9 по 15 сентября произошло четыре смертельных аварии с участием животных. Так, 9 сентября в Еловском районе на трассе Пермь-Чайковский грузовой автомобиль марки «Ford» сбил самку лося. Еще две аварии, в которых погибли сохатые произошли в Суксунском и Добрянских городских округах.

На трассе Пермь-Екатеринбург недалеко от Кунгура произошла авария с участием трех легковых автомобилей и 6 кабанов. Под колесами машин погибли 3-летняя самка с пятью кабанятами.

Напомним, ранее мы пиали о том, что в Перми произошло ДТП, в котором потрадал 48-летний мужчина. Виновник аварии 18 раз привлекался к административной ответственности. В настоящее время по факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела и проведении административного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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