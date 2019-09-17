На трассе в Прикамье сбили кабаниху с пятью детенышами
За вторую неделю сентября в Пермском крае зафиксировано 4 ДТП с участием диких животных. Об этом сообщили в министерстве природы Пермского края.
С 9 по 15 сентября произошло четыре смертельных аварии с участием животных. Так, 9 сентября в Еловском районе на трассе Пермь-Чайковский грузовой автомобиль марки «Ford» сбил самку лося. Еще две аварии, в которых погибли сохатые произошли в Суксунском и Добрянских городских округах.
На трассе Пермь-Екатеринбург недалеко от Кунгура произошла авария с участием трех легковых автомобилей и 6 кабанов. Под колесами машин погибли 3-летняя самка с пятью кабанятами.
Напомним, ранее мы пиали о том, что в Перми произошло ДТП, в котором потрадал 48-летний мужчина. Виновник аварии 18 раз привлекался к административной ответственности. В настоящее время по факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела и проведении административного расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU