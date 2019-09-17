«Машину отбросило на несколько метров» В Перми произошло ДТП

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-17T10:59:03+03:00

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В Ленинском районе Перми в понедельник, 16 сентября, в 17:10 произошло ДТП. «Газель» столкнулась с «Ладой».

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, фургон ГАЗ двигался по улице Осинской в сторону Окулова и на перекрестке не предоставил преимущество отечественной легковушке. От удара «Ладу» отбросило на припаркованный «Шевролет Круз».

В результате аварии пострадал 48-летний водитель «Лады». Мужчина получил травму головы. Медики назначили ему амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель «Газели» 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела и проведении административного расследования.

Напомним, ранее мы писали о том, что за прошедшую неделю на дорогах Перми пострадали 24 человека. Одна авария была со смертельным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU