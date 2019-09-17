В Прикамье мужчина устроил дебош и отправился за решетку за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-17T10:58:09+03:00

В колонии он проведет три года

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В отдел полиции Осы поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что ее сожитель устроил дебош.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Стражи порядка предположили, что буйный житель Осы находится в состоянии наркотического опьянения. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что мужчина употреблял наркотики.

Во дворе дома, где проживает мужчина, нашли посуду с остатками марихуаны. Злоумышленник собирал наркотик в лесу. Суд приговорил местного жителя к лишению свободы на 3 года в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания. В Александровске одного из фигурантов уголовного дела задержали за хранение наркотиков. Судебный пристав заметил, что во время оглашения приговора один из участников процесса медленно опустил руку в задний карман брюк, а затем осторожно переложил что-то во внутренний карман куртки.

ИСТОЧНИК KP.RU