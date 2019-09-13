2019-09-13T11:10:45+03:00
Происшествия

На годовалого ребенка в Перми упали футбольные ворота

Малыш получил травму головы и шеи
Алена ОВЧИННИКОВА
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Ребенка госпитализировали в стоматологическую клинику пермского медуниверситета.Ребенка госпитализировали в стоматологическую клинику пермского медуниверситета.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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12 сентября в Кировском районе Перми произошло ЧП. Во время прогулки травмировался полуторагодовалый мальчик. Травму он получил во время прогулки на детской площадке во дворе дома по улице Маршала Рыбалко, 99.

- Вызов о том, что на маленького ребенка упали неукрепленные футбольные ворота, поступил к нам в 13.02, - сообщили «КП» в пресс-службе станции «скорой медицинской помощи». - Удар пришелся мальчику на голову, он получил травму головы и шеи с вывихом суставов и связок головы. Вдобавок пострадали лицо и зубы. С подозрением на сотрясение головного мозга его госпитализировали в стоматологическую клинику пермского медуниверситета.

Сейчас по факту ЧП свою проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Выясняются винновые в произошедшем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Лысьве 10-летний школьник играл в трансформаторной будке и погиб от удара током и падения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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