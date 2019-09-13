На годовалого ребенка в Перми упали футбольные ворота
12 сентября в Кировском районе Перми произошло ЧП. Во время прогулки травмировался полуторагодовалый мальчик. Травму он получил во время прогулки на детской площадке во дворе дома по улице Маршала Рыбалко, 99.
- Вызов о том, что на маленького ребенка упали неукрепленные футбольные ворота, поступил к нам в 13.02, - сообщили «КП» в пресс-службе станции «скорой медицинской помощи». - Удар пришелся мальчику на голову, он получил травму головы и шеи с вывихом суставов и связок головы. Вдобавок пострадали лицо и зубы. С подозрением на сотрясение головного мозга его госпитализировали в стоматологическую клинику пермского медуниверситета.
Сейчас по факту ЧП свою проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Выясняются винновые в произошедшем.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Лысьве 10-летний школьник играл в трансформаторной будке и погиб от удара током и падения.
ИСТОЧНИК KP.RU