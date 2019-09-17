За прошедшую неделю на дорогах Перми пострадали 24 человека

СЕГОДНЯ 07:16 2019-09-17T07:16:53+03:00

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Пермская Госавтоинспекция подвела итоги аварийности на дорогах Перми за прошедшую неделю. С 9 по 15 сентября в Перми зарегистрировано 22 аварии с пострадавшими.

В ДТП пострадали 24 человека, в том числе и один несовершеннолетний. Одна авария была со смертельным исходом.

Сотрудники ГИБДД пресекли 3405 нарушений правил дорожного движения на территории Перми. Самое частое нарушение - управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Выявили 68 нарушителей. Кроме того, 54 водителя управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения.

Сотрудники ГИБДД просят пермяков быть внимательными и помнить о безопасности на дороге.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка врезалась в столб. ДТП произошло на улице Юбилейная. По словам очевидцев, и водитель, и пассажир были пьяны. На место аварии приехали две машины «скорой помощи». Несмотря на сильный удар, водитель автомобиля не пострадал. Пассажира с травмой головы отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU