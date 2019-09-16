«Как сквозь землю провалилась». Жительница Екатеринбурга при странных обстоятельствах пропала в Прикамье

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-16T10:56:37+03:00

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46-летняя Светлана Первухина (Полякова) пропала 10 июня. Она приехала из Екатеринбурга к брату на Троицу в поселок Сылва Пермского района. Утром она никому ничего не сказала и незаметно для всех ушла из дома. Родственники отмечают, что перед этим они не ссорились, о планах куда-либо уходить женщина не сообщала. Раньше такого с ней никогда не случалось.

В первые дни после исчезновения родные Светланы думали, что она поехала назад в Екатеринбург. Однако там она так и не появилась. Волонтеры прочесали поселки Сылва и Новые Ляды, опросили людей, просмотрели камеры видеонаблюдения, но ничего не нашли.

В Перми женщина лишь второй раз и никого не знает, в городе ориентируется плохо. Дома ее ждут сын и гражданский муж. Они регулярно связываются с полицией и волонтерами, но следов пока никаких. Сообщается, что Светлана нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы окрашенные каштановые до плеч, глаза карие. Была одета в светло-бежевое платье в коричневый цветочек, голубые матерчатые тапочки. Любую информацию о местонахождении Светланы Первухиной (Поляковой) можно сообщать по телефону «горячей линии» 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU