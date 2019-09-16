2019-09-16T14:08:02+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушка врезалась в столб

Пострадал пассажир
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП БерезникиФото: ЧП Березники
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Авария произошла в понедельник, 16 сентября, в Березниках. Водитель отечественной легковушки съехал с проезжей части и врезался в столб.

ДТП произошло на улице Юбилейная. По словам очевидцев, и водитель, и пассажир были пьяны. На место аварии приехали две машины «скорой помощи». Несмотря на сильный удар, водитель автомобиля не пострадал. Пассажира с травмой головы отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности ДТП с такси в Перми. В субботу, 14 сентября, в Индустриальном районе Перми произошло ДТП. Рано утром машина «Яндекс.Такси» въехала в столб. В ГИБДД по Пермскому краю сообщили подробности аварии. По предварительной информации, автомобиль такси ехал в направлении улицы Леонова. В районе дома №26б, уходя от столкновения с автомобилем ВАЗ-2108, либо ВАЗ-2109 бордового цвета, таксист въехал в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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