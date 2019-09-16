2019-09-16T15:20:04+03:00
Общество

В Прикамье будут штрафовать за продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Законопроект находится на рассмотрении
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что в Пермском крае могут ввести штраф за продажу электронных сигарет. Законопроект находится на рассмотрении в Законодательном собрании. Депутаты планируют обсудить этот проект в сентябре.

За продажу несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей для них будет предусмотрен административный штраф в размере: от 3 до 5 тысяч для простых граждан, и от 30 до 50 тысяч рублей для должностных. Юридических лиц будут штрафовать от 50 до 80 тысяч рублей.

Протокол о правонарушении могут составлять сотрудники полиции и представители районных администраций.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские депутаты контролируют работы по благоустройству дворов. Депутаты Пермской городской Думы Алексей Грибанов, Александр Филиппов и Алексей Оборин приняли работы по благоустройству дворов в своих округах. Так, Алексей Грибанов проверил работу подрядчиков на территории детсада № 134.

ИСТОЧНИК KP.RU

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