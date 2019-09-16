2019-09-16T14:36:04+03:00
Общество

Пермские депутаты контролируют работы по благоустройству дворов

К концу года в городе обновят 207 дворов
Елена КОНОВА
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Фото с сайта ГорДумыФото с сайта ГорДумы
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Депутаты Пермской городской Думы Алексей Грибанов, Александр Филиппов и Алексей Оборин приняли работы по благоустройству дворов в своих округах. Так, Алексей Грибанов проверил работу подрядчиков на территории детсада № 134.

- Еще в этом году в округе во дворе дома по ул. Макаренко, 36 появился новый тротуар, по соседству на ул. Макаренко 44 - уложен асфальт, обустроены парковочные карманы и бордюры, ведутся работы по благоустройству на ул. Макаренко, 40 и ул. Ушинского, 3, - сообщили в пресс-службе Пермской городской Думы.

А в округе депутата Александра Филиппова во дворе дома по ул. Бенгальской, 20 установили современный игровой комплекс, уложили асфальт и тротуар, появилась парковочная зона. Во дворе дома на ул. Томской, 32 заасфальтирована дорога, отремонтирована уличная лестница.

- Также работы завершены в округе депутата Алексея Оборина во дворах по ул. Таборская, 14 и ул. Солдатова, 1, - добавили в пресс-службе.

Всего в этом году будет отремонтировано 207 дворов. Напомним, что горожане могут контролировать ход ремонта дворов через сайт «Управляем вместе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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