В МВД прокомментировали убийство пенсионера из Прикамья, который вызывал полицию незадолго до гибели

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-16T14:05:58+03:00

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В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому прокомментировали убийство 66-летнего пенсионера Владимира Новоселова.

Напомним, 14 сентября он уехал на дачу, расположенную недалеко от города Чайковский. На следующий день нашли тело Владимира с ножевыми ранениями. Сын мужчины сообщил, что в ночь на 15 сентября пенсионер четыре раза звонил в полицию, но никто не пришел на помощь.

Как сообщили в полиции, еще днем 14 сентября Владимир поссорился с соседом, который ходил по его дачному участку и агрессивно себя вел, и позвонил в полицию. На место выехали полицейские, но конфликта не обнаружили. Они опросили каждого мужчину и взяли с них объяснение.

- На момент проведения опроса оснований для задержания соседа и доставления его в отдел полиции не было, - сообщили в пресс-службе МВД. - 15 сентября поступило сообщение о том, что гражданин, накануне вызывавший полицию, пропал. Его тело с признаками насильственной смерти нашли прибывшие стражи порядка.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался тот самый сосед, с которым у Владимира был конфликт.

- Документально подтверждено, что мужчина звонил в полицию один раз, а не четыре, - добавили в пресс-службе. - Проводится служебная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU