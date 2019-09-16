«Машину смяло, как консервную банку». На трассе в Прикамье пострадал 8-летний ребенок

СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-16T08:58:29+03:00

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Авария произошла 15 сентября на трассе Дыбки-Таборы-Оханск. Отечественная легковушка врезалась в припаркованный автомобиль.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в 15:00 в направлении Оханска ехал автомобиль ВАЗ-211440. По предварительной информации, 36-летний водитель легковушки превысил скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованный на правой обочине «Опель Астра».

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Без жертв авария не обошлась. В результате ДТП пострадали 29-летняя женщина и 8-летний ребенок. Все пострадавшие - пассажиры отечественной легковушки. Их отправили в больницу с различными травмами.

Машина при столкновении превратилась в металлолом.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми автомобиль такси придавило столбом. На снимках видно, что автомобиль Яндекс.Такси придавил столб. Водитель, который стал очевидцем аварии, сообщил, что в машине был пассажир. Но ни он, ни водитель не пострадали в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU