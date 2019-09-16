В Перми на трассе загорелся пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-16T12:09:49+03:00

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О пожаре на улице Восточный обход сообщили пользователи социальных сетей. Пермяки рассказали, что поздно вечером в воскресенье, 15 сентября, на трассе загорелся пассажирский автобус №61.

Очевидцы поделились фото в социальных сетях. На снимках видно, что загорелась задняя часть автобуса. Пассажиров вывели на улицу. О пострадавших ничего не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о тьом, что в Перми огонь в кабине подъемника заблокировал рабочих на высоте. Рабочие выполняли утепление межпанельных швов дома по улице Уинская, когда в кабине грузового автомобиля-гидроподъемника начался пожар. Люди оказались над огнем на высоте третьего этажа и не могли спуститься. Когда пожарные прибыли на место ЧП, рабочие уже самостоятельно покинули «люльку» и спустились на землю. Пожар в кабине подъемника был потушен, пострадавших нет. На месте работали две единицы техники и 10 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU