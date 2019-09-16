2019-09-16T12:09:49+03:00
Происшествия

В Перми на трассе загорелся пассажирский автобус

ЧП произошло 15 сентября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Instagram @chp_59Фото: Instagram @chp_59
Изменить размер текста:

О пожаре на улице Восточный обход сообщили пользователи социальных сетей. Пермяки рассказали, что поздно вечером в воскресенье, 15 сентября, на трассе загорелся пассажирский автобус №61.

Очевидцы поделились фото в социальных сетях. На снимках видно, что загорелась задняя часть автобуса. Пассажиров вывели на улицу. О пострадавших ничего не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о тьом, что в Перми огонь в кабине подъемника заблокировал рабочих на высоте. Рабочие выполняли утепление межпанельных швов дома по улице Уинская, когда в кабине грузового автомобиля-гидроподъемника начался пожар. Люди оказались над огнем на высоте третьего этажа и не могли спуститься. Когда пожарные прибыли на место ЧП, рабочие уже самостоятельно покинули «люльку» и спустились на землю. Пожар в кабине подъемника был потушен, пострадавших нет. На месте работали две единицы техники и 10 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В социальных учреждениях Прикамья появится высокоскоростной интернет
В Перми в микрорайоне Парковый может появиться спорткомплекс с бассейном
«Уходил от столкновения». Стали известны подробности ДТП с такси в Перми
У пермяка заберут спортивный автомобиль в счет долга
«Как сквозь землю провалилась». Жительница Екатеринбурга при странных обстоятельствах пропала в Прикамье
В Перми сотрудники полиции спасли мужчину с Коммунального моста
В Перми до конца года организуют еще около 50 ярмарок
В Перми с высоты упал 31-летний мужчина
Житель Прикамья на 10 лет отправится в колонию за убийство собутыльника
В Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания
В Пермском крае на пожаре погиб мужчина
Молодые актеры из Пермского края помогут тяжелобольным детям
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам ЖКХ
За кражу 50 тысяч у родственника жителя Прикамья отправили за решетку
«Машину смяло, как консервную банку». На трассе в Прикамье пострадал 8-летний ребенок
В нескольких частных детских садах Прикамья выявили нарушения
В Перми обустроят еще одну площадку для выгула собак
Пермский ФК «Звезда» одержал победу над «Волгой»
В Прикамье ожидаются похолодание и дожди
В Перми появилось граффити с изображением Децла
"Врачи говорили, что из комы дочка не выйдет". Мама тяжелобольной девочки борется за нее 9 лет
Написали на шарах послания и отпустили в небо: в Перми почтили память погибших при крушении «Боинга»
В Перми автомобиль такси придавило столбом