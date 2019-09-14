2019-09-14T17:35:32+03:00
Происшествия

В Перми огонь в кабине подъемника заблокировал рабочих на высоте

Пожар случился около дома по улице Уинская на Садовом
Екатерина ГАСПЕР
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Люди застряли над огнем на высоте третьего этажаЛюди застряли над огнем на высоте третьего этажаФото: Василий Вахрин
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Рабочие выполняли утепление межпанельных швов дома по улице Уинская, когда в кабине грузового автомобиля-гидроподъемника начался пожар. Люди оказались над огнем на высоте третьего этажа и не могли спуститься.

На место выехали пожарные расчеты. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю, когда пожарные прибыли на место ЧП, рабочие уже самостоятельно покинули «люльку» и спустились на землю. Пожар в кабине подъемника был потушен, пострадавших нет. На месте работали две единицы техники и 10 человек личного состава.

По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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