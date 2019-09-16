У пермяка заберут спортивный автомобиль в счет долга

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-16T11:57:16+03:00

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В отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с бизнесмена долга в размере 3 миллиона рублей в пользу департамента земельных отношений.

Индивидуальный предприниматель игнорировал требования исполнительного документа, и долг не возвращал. Судебный пристав выяснил, что в собственности у должника есть дорогостоящий спортивный автомобиль.

На «Porsche Cayenne» наложили арест. У пермяка есть 10 дней, чтобы погасить долг. В противном случае у внедорожника будет новый владелец.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания. В Александровске одного из фигурантов уголовного дела задержали за хранение наркотиков. Судебный пристав заметил, что во время оглашения приговора один из участников процесса медленно опустил руку в задний карман брюк, а затем осторожно переложил что-то во внутренний карман куртки.

ИСТОЧНИК KP.RU