В Перми автомобиль такси придавило столбом

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-15T09:48:03+03:00

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В социальных сетях появились фотографии аварии, которая произошла на улице Свиязева. На снимках видно, что автомобиль Яндекс.Такси придавил столб. Водитель, который стал очевидцем аварии, сообщил, что в машине был пассажир. Но ни он, ни водитель не пострадали в ДТП. Что произошло - столб упал сам на автомобиль или машина протаранила его - непонятно.

В комментариях пермяки выражают свое мнение по факту аварии.

- Искренне жаль, - пишет Наталья М. - График работы менять надо. Не сутки через двое, а хотя бы по 12 часов, чтобы не засыпать за рулем.

- Пожалейте этого несчастного, он честно вас возит за 60 рублей, чтобы в доме было что покушать, - пишет Алексей К.

- Интересно, а с какой скоростью он ехал, чтобы с такой силой протаранить столб? Он ведь еще и упал на автомобиль, - пишет Марина П.

ИСТОЧНИК KP.RU