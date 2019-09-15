В Перми автомобиль такси придавило столбом
В социальных сетях появились фотографии аварии, которая произошла на улице Свиязева. На снимках видно, что автомобиль Яндекс.Такси придавил столб. Водитель, который стал очевидцем аварии, сообщил, что в машине был пассажир. Но ни он, ни водитель не пострадали в ДТП. Что произошло - столб упал сам на автомобиль или машина протаранила его - непонятно.
В комментариях пермяки выражают свое мнение по факту аварии.
- Искренне жаль, - пишет Наталья М. - График работы менять надо. Не сутки через двое, а хотя бы по 12 часов, чтобы не засыпать за рулем.
- Пожалейте этого несчастного, он честно вас возит за 60 рублей, чтобы в доме было что покушать, - пишет Алексей К.
- Интересно, а с какой скоростью он ехал, чтобы с такой силой протаранить столб? Он ведь еще и упал на автомобиль, - пишет Марина П.
ИСТОЧНИК KP.RU