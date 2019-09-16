2019-09-16T06:25:32+03:00
Общество

В Перми обустроят еще одну площадку для выгула собак

Она появится на улице Ивана Франко
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Еще одна специализированная площадка для выгула и тренировки собак появится в Перми. Для собаководов на территории площадки установят необходимые снаряды для тренировки. Для безопасности граждан территория площадки будет ограждена сеткой.

На обустройство площадки, которая появится на улице Ивана Франко в Мотовилихинском район, выделят 349,7 тысяч рублей. Электронный аукцион объявило МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми установят дог-боксы с пакетами для уборки за собаками. Дог-бокс – это металлическая стойка с гигиеническими пакетиками для уборки за собаками. Сейчас в боксах частично пластиковые и частично бумажные пакеты, но в будущем организаторы планируют полностью перейти на бумажные биоразлагаемые пакеты. Дог-боксы установят на специальных площадка для выгула собак. За каждым дог-боксом закреплен ответственный, который занимается пополнением дог-боксов пакетами и следит за сохранностью конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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