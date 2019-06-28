В Перми установят дог-боксы с пакетами для уборки за собаками

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-28T15:24:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Чтобы сохранить город чистым, но в то же время не ограничивать собаководов возможности проводить время с любимцами, в Перми установят дог-боксы. Как сообщают волонтеры приюта «Матроскин», дог-бокс – это металлическая стойка с гигиеническими пакетиками для уборки за собаками. Сейчас в боксах частично пластиковые и частично бумажные пакеты, но в будущем организаторы планируют полностью перейти на бумажные биоразлагаемые пакеты. Дог-боксы установят на специальных площадка для выгула собак.

- За каждым дог-боксом закреплен ответственный, который занимается пополнением дог-боксов пакетами и следит за сохранностью конструкции. На сегодняшний момент уже установлено 10 дог-боксов, до конца июня всего будет установлено 56 дог-боксов в городе, - сообщили в приюте - Собачьи экскременты на газонах — это вовсе не полезное удобрение. Убирать за собакой – это не выбор каждого, а ответственность

ИСТОЧНИК KP.RU