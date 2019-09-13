В Перми сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося шестилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-13T13:49:18+03:00

Дошколенок решил погулять в соседнем дворе, родители не смогли найти его

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12 сентября около 15 часов дня в полицию обратились пермяки-родители шестилетнего мальчика и рассказали, что их ребенок полчаса назад ушел гулять и пропал. Мальчик живет в Орджоникидзевском районе Перми.

- Из дежурной части поступила ориентировка на пропавшего шестилетнего мальчика, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пермскому краю. - В 15.30 возле дома по ул. Фрунзе росгвардейцы заметили мальчика, по приметам схожего с потерявшимся ребенком. Во время беседы с сотрудниками вневедомственной охраны мальчишка рассказал, что хотел погулять в другом дворе, и ушел, не спросив разрешения родителей.

Сотрудники Росгвардии напоили шестилетнего Данила чаем и доставили в отдел полиции, откуда его передали родителям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропал восьмилетний школьник. Утром 13 сентября его нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU