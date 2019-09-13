Стало известно о судьбе пропавшего в Перми 8-летнего ребенка

В четверг, 12 сентября, 8-летний Иван Д. после уроков отправился домой. Но так и не дошел до дома. Родители забеспокоились. Они позвонили в школу, друзьям мальчика. Никто не знал, где Ваня. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам.

- Срочно! Сбор на поиски прямо сейчас! - ночью написали волонтеры отряда имени Ирины Бухановой в своей группе. - Встречаемся на улице Закамская в Кировском районе.

Всю ночь волонтеры искали ребенка по всему району, осматривали дворы и заходили в подъезды. А те, кто не смог выехать на поиски, раскидывали по социальным сетям ориентировки на мальчика.

Утром 13 сентября, спустя сутки после исчезновения, Ваня, наконец-то, нашелся. Волонтеры сообщают, что он гулял и сам вернулся домой.

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