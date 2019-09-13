2019-09-13T11:00:52+03:00
Происшествия

В Перми третьеклассник сломал на школьном стадионе ногу

ЧП произошло во время спортивного мероприятия
Алена ОВЧИННИКОВА
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Медики госпитализировали мальчика в детскую краевую клиническую больницу.Медики госпитализировали мальчика в детскую краевую клиническую больницу.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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12 сентября в одной из школ Индустриального района Перми проходило спортивное мероприятие. Участие в нем принимали ученики третьего класса. Во время спортивной эстафеты 10-летний школьник упал и сломал ногу.

- Вызов в школу на шоссе Космонавтов поступил в 10.37, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе станции «скорой медицинской помощи». – Мальчик 10 лет получил на стадионе травму – перелом голени. Медики госпитализировали его в детскую краевую клиническую больницу.

Около месяца ребенок будет вынужден провести в гипсе.

Ранее, напомним, мы писали о том, что годовалый мальчик во время прогулки во дворе дома по улице Маршала Рыбалко, 99, получил травму лица и шеи. На него упали неукрепленные футбольные ворота. Малыша госпитализировали в клинику ПГМУ, а сотрудники правоохранительных органов начали выяснять причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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