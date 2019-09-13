В Перми на женщину напала стая бродячих собак

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-13T10:03:57+03:00

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Вечером в четверг, 12 сентября, 62-летняя женщина шла около гаражей по улице Ваганова. Неожиданно из-за угла выбежала стая бродячих собак, несколько из них напали на пермячку. Неизвестно, как женщине удалось от них отбиться - помог кто-то из прохожих, или она смогла убежать.

- Пострадавшую отвезли в травмпункт с укусами, - сообщили в пресс-службе «скорой помощи». - В дальнейшем она будет проходит амбулаторное лечение.

Не так давно мы рассказывали о том, что в микрорайоне Вышка-2 местные жители жалуются на стаи бродячих собак.

- Бродячие псы фактически взяли целый микрорайон Вышка 2 в заложники! – возмущена одна из жительниц микрорайона. - Целые стаи скапливаются у той же школы. Дети разыграются, и они бросаются на них. Пасутся они и возле рынка. Вот буквально недавно мне позвонила женщина оттуда и сказала, что на нее напали собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU