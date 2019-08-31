«Не спим по ночам от собачьего воя» В Перми бродячие собаки взяли в заложники целый микрорайон

Мы уже писали о том, что в микрорайоне Вышка 2 в Перми огромная стая бродячих псов набросилась на 12-летнего школьника и его 18-летнюю сестру. «Их было 6 или 7, - рассказала девушка. - Моему брату они порвали ногу, прежде чем от них удалось отбиться.

Бродячие собаки даже своим видом могут напугать маленького ребенка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На той же смой улице Ивана Франко собаки атаковали беременную женщину, которая шла с коляской по тротуару. Один из очевидцев рассказал об этом в эфире телеканала «Рифей».

Одичавшие псы взяли в заложники целый микрорайон в Перми 00:00 00:00

- Девушка, спасаясь от своры собак, стала перебегать дорогу на красный свет и у нее чуть не выпал ребенок из коляски, - с ужасом вспоминал он. - Если бы не водители, которые помогли ей отбиться, псы кажется просто разорвали бы их вместе с ребенком!

Причем, во всех случаях на детей и взрослых нападали собаки с желтыми чипами в ушах – стерилизованные.

Ну, и кто здесь хозяин?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, что это отнюдь не единичные случаи в микрорайоне Вышка 2 рассказала журналистам «Комсомольской правды» председатель совета территориального общественного самоуправления "Вышка 2" Антонина Тухфятуллова.

- Бродячие псы фактически взяли целый микрорайон Вышка 2 в заложники! – возмущена она. – Он расположен на горе, а под горой – муниципальный собачий приют. Туда привозили собак со всего города и стерилизовали. А потом, прикрепив желтые бирочки, выпускали их на волю. Куда им деваться? Естественно, они бежали к нам, на гору, в поисках пищи. Вот и скопилось их множество. Да, их стерилизовали, но зубы-то у них остались! Целые стаи скапливаются у той же школы. Дети разыграются, и они бросаются на них. Пасутся они и возле рынка. Вот буквально недавно мне позвонила женщина оттуда и сказала, что на нее напали собаки. И таких звонков – по нескольку за целый месяц. Днем мы боимся ходить по улицам, а ночью не можем заснуть от собачьего воя и лая.

В поисках добычи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как рассказал «КП» охотовед Пермского района Андрей Баталов, именно стерилизованные псы, которые не разбредаются в поисках партнеров по весне, а сбиваются в стаи, быстро дичают.

- У них появляются волчьи инстинкты, - говорит он. – Стоит одному псу залаять на человека, который чем-то ему не понравился, и к «охоте» подключается вся стая.

Сердобольные горожане прикармливают одичавших псов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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