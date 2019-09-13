В Прикамье 20-летнего парня осудили за секс с 15-летней девочкой
В Пермском крае вынесли приговор 20-летнему жителю рабочего поселка Теплая Гора Горнозаводского района. Парень признан виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней девочкой.
Следователи выяснили, что молодой человек в течение апреля 2019 года не раз вступал в сексуальные отношения с 15-летней девочкой. Молодой человек знал о возрасте подруги.
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Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в Удмуртии. Сотрудники следственного комитета сообщили, что житель Пермского края в 2019 году несколько раз приезжал в столицу Удмуртской Республики, чтобы насиловать малолетних девочек. Жертв он искал на детской площадке. Только в августе от его действий пострадали три девочки 10-13 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU