В Прикамье 20-летнего парня осудили за секс с 15-летней девочкой

СЕГОДНЯ 07:39 2019-09-13T07:39:47+03:00

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В Пермском крае вынесли приговор 20-летнему жителю рабочего поселка Теплая Гора Горнозаводского района. Парень признан виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней девочкой.

Следователи выяснили, что молодой человек в течение апреля 2019 года не раз вступал в сексуальные отношения с 15-летней девочкой. Молодой человек знал о возрасте подруги.

Парня осудили на 300 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в Удмуртии. Сотрудники следственного комитета сообщили, что житель Пермского края в 2019 году несколько раз приезжал в столицу Удмуртской Республики, чтобы насиловать малолетних девочек. Жертв он искал на детской площадке. Только в августе от его действий пострадали три девочки 10-13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU