В Лысьве возбудили уголовное дело после смерти 10-летнего школьника

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-12T18:22:38+03:00

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Следователи Лысьвы возбудили уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности». Напомним, в поселке Кормовище Лысьвенского городского округа погиб 10-летний мальчик. Тело школьника обнаружили 9 сентября возле трансформатора, расположенного на бывшей промышленной площадке местного леспромхоза. Как сообщили очевидцы, мальчик развлекался. Залез повыше, на трансформаторную будку, а через несколько мгновений полетел вниз, получив сильнейший удар током и серьезную травму шеи.

- По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате получения электротравмы, - сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю. - Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели школьника. В ходе следствия будет дана правовая оценка произошедшему.

ИСТОЧНИК KP.RU