«Родителям сил». В Прикамье трагически погиб 8-летний мальчик

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-11T15:22:32+03:00

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В селе Кормовище Лысьвенского района вторая неделя учебного года началась с трагедии - погиб 8-летний мальчик. Школьник залез на трансформаторную будку и упал.

Мальчик развлекался. Залез повыше, на трансформаторную будку, а через несколько мгновений полетел вниз, получив сильнейший удар током. Кроме электротравмы школьник получил серьезную травму шеи.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подросток, делая сэлфи на опоре ЛЭП, погиб от удара током. Трагедия с 15-летним семиклассником произошла здесь накануне, 13 июня, вечером. Мальчишка, желая сделать экстремальное сэлфи, вместе с другом забрался на опору линии электропередач, с напряжением в 110 тысяч вольт!

ИСТОЧНИК KP.RU