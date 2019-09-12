2019-09-12T18:06:40+03:00
Происшествия

В Перми будут судить директора частного детского сада

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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В Мотовилихе директора частного детского сада обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Мотовилихинского района Перми, директор некоммерческой образовательной организации в период с 2015 по 2017 годы предоставлял в Министерство образования и науки Пермского края подложные документы, чтобы получать из краевого бюджета повышенные субсидии.

- В частности, он завышал количество воспитанников, якобы получавших дошкольное образование в возглавляемой им организации, - сообщили в краевой прокуратуре.

В результате он получил в качестве субсидий более 2,2 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд.

Ранее мы писали, что в Перми по подозрению в получении взяток задержан главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников. Деньги, по мнению следователей, он получал за то, что, используя свои служебные полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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