В Прикамье перед судом предстанут обвиняемые в гибели рабочих завода

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-12T16:30:37+03:00

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В Прикамье осудят двоих начальников смены, технолога и механика филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

6 мая на заводе города Березники Пермского крае сотрудники отправились проводить сварочные работы. При работе на объекте в результате скопления легковоспламеняющихся газов произошел взрыв, в результате которого погибли три человека: молодые слесари. Это 23-летний Станислав Г. и 22-летний Денис К., а также 52-летний сварщик Николай Л.

- Они были друзьями, - говорят про Дениса и Станислава их коллеги. - Станислав, насколько я знаю, был единственным ребенком у матери. Супруги и детей у него не было.

А у Дениса К. была любимая девушка.

- После трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть 2-х и более лиц", - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU