Власти Прикамья будут оказывать финансовую поддержку кинопроизводства

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-12T14:56:42+03:00

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В Пермском крае, начиная с ноября текущего года, начнут определять фильмы, которые смогут претендовать на возмещение затрат на съемки в регионе. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что будет создана специальная кинокомиссия.

В пермскую кинокомиссию войдут известные российские режиссёры Павел Лунгин и Борис Караджев, президент фестиваля «Флаэртиана» Павел Печенкин и директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов.

Режиссерам смогут возместить 50 % затрат. Кинематографисты возместят расходы, которые пошли на оплату артистов массовых сцен, организацию питания и транспорта, установку декораций.

Напомним, ранее мы писали о том, что больницы Прикамья перейдут на новую вакцину от гриппа.Медицинские учреждения России к 2023 году будут использовать новую четырехвалентную вакцину от гриппа. В текущем году ею начнут прививать тех, кто входит в зону риска: врачей, представителей сферы образования, силовых структур и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU