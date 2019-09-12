2019-09-12T09:04:50+03:00
Общество

Больницы Прикамья перейдут на новую вакцину от гриппа

Полностью новый препарат начнут использовать в 2023 году
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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Медицинские учреждения России к 2023 году будут использовать новую четырехвалентную вакцину от гриппа. В текущем году ею начнут прививать тех, кто входит в зону риска: врачей, представителей сферы образования, силовых структур и транспорта.

Особенность новой вакцины заключается в том, что она содержит сразу четыре штамма гриппа.

- Штаммовый состав вакцины ежегодно обновляется в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ для Северного полушария. Новая отечественная четырехвалентная вакцина представляет собой защитные антигены (гемагглютинин и нейраминидаза) актуальных штаммов вирусов гриппа: типа А подтипов A(H1N1) и А(H3N2), типа В линий Yamagata и Victoria, – поделился главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Овчинников.

Новая вакцина полностью соответствует критериями имуннологенности, принятыми в Евросоюзе и России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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