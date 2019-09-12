2019-09-12T14:37:01+03:00
Общество

«Думала, осложнения после родов, оказалось - рак». Молодая мама двоих детей борется за жизнь

30-летняя Уллиани из Перми сейчас проходит химиотерапию
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @protiv_raka_permФото из Instagram @protiv_raka_perm
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- Мы приехали из отпуска, и стала обнаруживать кровь после посещения туалета, - говорит пермячка Уллиани Талано. - Я подумала, что это осложнения после родов, и пошла к проктологу.

Уллиани прошла обследование и услышала диагноз - карцинома. Рак 3 степени с метастазами. Больше всего Уллиани переживала из-за детей. Ее сыну всего 3 годика, а дочке - 6.

- Я думала о том, что неужели я не увижу, как Марика пойдет в школу в следующем году? Неужели не посмотрю, как Тико забьет первый гол?

Но Уллиани отправилась по врачам. Решено было лечиться в московской клинике. Одна неделя в ней стоит 300 тысяч рублей, а всего нужно собрать 1 800 000 рублей. Девушка даже начала вести блог, где рассказывает о ходе лечения и показывает документы с чеками за нахождение в клинике и препараты.

Еще в профиле Уллиани - семейные фотографии и трогательный рисунок дочки с надписью «Мама, не болей! Я тебя люблю».

Если вы хотите помочь девушке, в статье есть реквизиты для помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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