«Хочу увидеть, как дети пойдут в первый класс». Пермячка ведет блог о своей борьбе с онкологией

- Обещаю своим малышам, что мама вернется, - пишет на своей страничке 30-летняя Уллиани Талано. Недавно у нее обнаружили карциному.

Семья Талано всегда очень дружная. У девушки и ее супруга Константина общий бизнес - салон красоты. А их 3-летний сын Тико и 6-летняя дочка Марика посещают кружки. Семью объединяет и общая любовь к Италии - они учат итальянский язык, любят местную кухню, и уже несколько раз ездили в путешествие по стране.

Уллиани до болезни. Фото из архива девушки

- Недавно мы приехали из Калининграда, куда ездили в отпуск, - рассказывает Уллиани. - При каждом посещении туалетной комнаты я стала обнаруживать кровь. Я испугалась и сразу пошла к проктологу. Тот назначил мне обследования, в том числе и биопсию.

Неделю Уллиани была как на иголках - ждала результатов. К тому времени девушка уже начиталась статей из интернета и очень волновалась. Когда Уллиане пришло на почту письмо с результатами биопсии, она сразу наткнулась взглядом на слово «карцинома». Рак в 3 стадии с метастазами.

- Это был даже не шок, - вспоминает Уллиани. - Я просто открыла рот и долго так стояла. Потом я начала кричать и плакать. Неужели я не увижу, как Марика пойдет в школу в следующем году? Неужели не посмотрю, как Тико забьет первый гол? Одно время я постоянно была около детей - обнимала их, плакала, целовала в макушки.

Девушка с детьми. Фото из архива Уллиани

Но Уллиани взяла себя в руки и пошла дальше по больницам. После долгих консультаций с врачами в Перми и Москве, Уллиани решила проходить лечение в одной из столичных клиник. Рак сейчас в агрессивной стадии, быстро развивается, поэтому врачи предложили девушке обойтись без перелетов за границу, а лечиться в России.

- Мы выбрали клинику в Москве, где лечение проходит по европейской методике с зарубежными, щадящими препаратами, - говорит Уллиани. - Там, конечно, дорого. Мои друзья посоветовали мне вести блог и рассказывать о борьбе с раком в социальных сетях. Так есть шансы, что люди откликнутся на мою беду и помогут деньгами.

Девушка находит в себе силы даже на шутки. Фото из Instagram @protiv_raka_perm

Вот, например, запись от 8 сентября.

- Сегодня только я зашла в палату, как начали брать анализы, делать обследования, которых не хватает. Врач делает обход 3 раза в день! Днем приходит заведующий. И это в субботу! Воткнули мне катетер сегодня, чтобы в вены не тыкать каждый раз. Сказали, кожа плотная, еле вошел. Сейчас хожу как терминатор, обещают, что это временные неудобства. Ходить с ним надо будет весь курс лечения. Сегодня сделали кардиограмму, кт и взяли кровь. Завтра последний день обследования. Я волнуюсь.

Еще в профиле Уллиани - семейные фотографии, снимки из больниц. А еще - трогательный рисунок дочки с надписью «Мама, не болей! Я тебя люблю». Под постами оставляют комментарии совершенно незнакомые люди - кто-то из них переводит на лечение посильную сумму, кто-то - поддерживает теплыми словами.

Фото из Instagram @protiv_raka_perm

- Конечно, все наши родственники и друзья помогли деньгами, как смогли, - говорит Уллиани. - Мы собрали 700 тысяч, взяли еще кредитов. Но этого все равно недостаточно. Сейчас я прохожу химеотерапию, одна неделя лечения - 300 тысяч рублей. А таких недель впереди еще шесть. Пока предварительная сумма сбора - 1 800 000 рублей.

Сейчас работники салона семьи Талано работают почти бесплатно - все уходит в помощь Уллиани. А супруг девушки проводит благотворительные фотосессии, все средства с которой идут на лечение пермячки.

- Я надеюсь, что вылечусь и уйду в ремиссию, - пишет Уллиани. - Коплю силы на борьбу. Помогите использовать мне шанс на жизнь.

Если вы хотите помочь Уллиане в борьбе с раком, мы прилагаем реквизиты для помощи: Сбербанка 4276 4900 1594 6827 Тинькофф Счет 40817810700004028266 Получатель: Уллиани (Ульяна) Сергеевна Талано.