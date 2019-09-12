В Перми выставили на торги имущество футбольного клуба «Амкар»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-12T14:32:06+03:00

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Издание «Business Class», сообщает, что Александр Маслов, конкурсный управляющий футбольного клуба «Амкар» объявил о продаже имущества клуба на торгах.

На аукционе представлен единый лот, в состав которого 680 объектов. Продается, в основном, мебель и техника. На продажу выставлены ноутбуки, электрические беговые дорожки, стулья, раздевалки, футбольное поле, раздевалки, автомобили, трактор.

Начальная цена лота составляет 41 миллион рублей. Подать заявку на участие в торгах можно с 16 сентября до 21 октября. Аукцион пройдет 23 октября.

Напомним, ранее мы писали о том, что защитник пермского клуба «Парма» получил травму во время матча. Во время последнего матча пермской команды «Парма» и БК «Днепр» Глеб Шейко неудачно упал и получил травму. Оказалось, что у баскетболиста закрытый перелом.

ИСТОЧНИК KP.RU