Защитник пермского клуба «Парма» получил травму во время матча

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-12T12:26:42+03:00

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Во время последнего матча пермской команды «Парма» и БК «Днепр» Глеб Шейко неудачно упал и получил травму. Оказалось, что у баскетболиста закрытый перелом.

Главный врач баскетбольного клуба Андрей Буторин прокомментировал инцидент:

— У Глеба закрытый перелом ладьевидной косточки запястья правой кисти. Сегодня он сдает анализы, а завтра ему проведут операцию. Сроки восстановления предположительно от 1 до 1,5 месяцев, - сообщил Андрей Буторин.

Из-за этого пермский защитник не сможет принять участие в первых играх сезона 2019/2020.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Молот-Прикамье» одержал победу над «Южным Уралом». За всю игру была заброшена одна шайба. Автором единственного гола стал игрок пермской команды Артур Чувиляев. Во втором периоде команда в основном играла в обороне.

ИСТОЧНИК KP.RU