"Хозяйка от нее отказалась, узнав стоимость лечения". В Перми кошка-инвалид ищет дом

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-12T14:14:54+03:00

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Кошечка по имени Кира очень ласковая, игривая и настоящая спортсменка.

Кира - настоящий боец. Она пережила тяжелые физические и моральные травмы.

Кошка упала с высоты. Врачи диагностировали перелом позвоночник и бедра. Кире срочно нужно было лечение, но увидев счет, хозяйка решила оставить кошку в приюте.

Кошка выжила и стала еще активнее. Она стерилизована и приучена к лотку, хорошо ладит с другими кошками. Волонтеры ищут для Киры любящих и ответственных хозяев. Если вы хотите подарить Кире дом, звоните: 8992-22-44-530 Екатерина или 8-912-489-30-20 Татьяна

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры спасают котенка, которого хотели усыпить из-за сложного характера. Зоозащитники сообщают, что кошечке всего два или два с половиной месяца. Кошка была в ужасном состоянии. Грязная и вся в блохах. Волонтеры отмыли и вылечили котенка.

ИСТОЧНИК KP.RU