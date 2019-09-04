«Помогите ей жить». Волонтеры спасают котенка, которого хотели усыпить из-за сложного характера

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-04T11:28:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры Чусового бьют тревогу. В ветеринарную клинику привезли маленького рыжего котенка. Хозяйка сдала малышку на усыпление, так как не смогла приучить к туалету.

Зоозащитники сообщают, что кошечке всего два или два с половиной месяца. Кошка была в ужасном состоянии. Грязная и вся в блохах. Волонтеры отмыли и вылечили котенка.

Сейчас малышка находится на передержке, но ей очень нужен постоянный дом, добрый и любящий хозяин.

Если вы хотите приютить кошечку, просьба обращаться в группу "Право на жизнь. Город Чусовой"

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры ищут дом породистому коту, которого выбросили на улицу. Казалось бы, от породистых котов не избавляются, но хозяева Лекса решили иначе. Котика нашли в подъезде, когда он уже потерял всякую надежду. Они сидел один и пытался понять, за что с ним так поступили.

ИСТОЧНИК KP.RU