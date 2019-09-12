2019-09-12T12:37:17+03:00
Происшествия

В Пермском крае осудят мужчину за оскорбление полицейского

Злоумышленник публично оскорбил стража порядка и несколько раз ударил
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае перед судом предстанет 43-летний местный житель за применение насилия в отношении представителя власти.

Следователи выяснили, что в июне 2019 года 43-летний мужчина шел по железнодорожным путям. Сотрудник транспортной полиции остановил мужчину и потребовал вернуться в зал ожидания станции Молодежная для оформления административного материала. Но это в планы нарушителя не входило. Он избил и несколько раз публично оскорбил сотрудника полиции.

Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят 26-летнего парня за оскорбление полицейских. Следствие установило, что парень стал грубо выражаться в отношении полицейских, когда его доставили в наркологическую амбулаторию Чайковского. Там молодой человек должен был пройти медицинское освидетельствование. В присутствие врачей и сотрудников амбулатории парень стал оскорблять сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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