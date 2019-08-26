2019-08-26T09:07:24+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят 26-летнего парня за оскорбление полицейских

Сотрудники полиции доставили молодого человека в наркологическую амбулаторию
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае перед судом предстанет житель Чайковского. Молодого человека будут судить за оскорбление представителей власти.

Следствие установило, что парень стал грубо выражаться в отношении полицейских, когда его доставили в наркологическую амбулаторию Чайковского. Там молодой человек должен был пройти медицинское освидетельствование. В присутствие врачей и сотрудников амбулатории парень стал оскорблять сотрудников полиции.

В отношении грубияна возбудили уголовное дело. Сейчас он ожидает суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские следователи проверят факт избиения девочки ее приемными родителями. К уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее дочь избивают в приемной семье.В ближайшее время следователи приступят к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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