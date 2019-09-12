«Молот-Прикамье» одержал победу над «Южным Уралом»

СЕГОДНЯ 06:18 2019-09-12T06:18:14+03:00

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В Перми 10 сентября прошел матч Высшей хоккейной лиги «Молот-Прикамье» - «Южный Урал» (Орск).

За всю игру была заброшена одна шайба. Автором единственного гола стал игрок пермской команды Артур Чувиляев.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье» отметил, что во втором периоде команда в основном играла в обороне.

- Игра была разделена на отрезки. Много играли в большинстве, и мы, и соперник. Пришлось слишком много обороняться в третьем периоде: соперник добавил, а мы играли “по счету”, - подчеркнул наставник команды

Напомним, ранее мы писали о том, что «Молот-Прикамье» одержал победу над ХК «Горняк». Встреча с хоккейным клубом «Горняк» из Учалы пермский «Молот» закончил со счетом 6:1. Это первая победа пермяков в официальных матчах Высшей хоккейной лиги сезона 2019/20.

ИСТОЧНИК KP.RU