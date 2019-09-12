«У детей нет одежды». Жителей Прикамья просят помочь семье, у которой сгорел дом

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-12T11:30:31+03:00

Семья из 5 человек осталась без крыши над головой

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В Пермском крае в ночь на 12 сентября произошел пожар в жилом частном доме. В поселке Первомайский дом сгорел дотла. Без крова, без одежды и средств к существованию осталась семья из 5 человек: бабушка, дедушка, двое несовершеннолетних детей и мать-одиночка.

Погорельцы просят у жителей края оказать любую возможную помощь: принести одежду, обувь, канцтовары и другое.

Фото: Подслушано Кунгур

Требуется одежда и обувь на девочку 1,7 года, рост 87 см ,размер обуви 23-24; мальчика 13 лет, рост 166, размер 40; взрослого мужчину рост 167см , размер одежды 46, размер обуви 39; женщина рост 164, размер одежды 46-48, размер обуви 38-39.

Всем, кто желает помочь, просьба позвонить по телефону: 89519418889

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье произошел пожар на предприятии «Соликамскбумпром».

ИСТОЧНИК KP.RU