2019-09-12T09:30:35+03:00
Происшествия

В Прикамье произошел пожар на предприятии «Соликамскбумпром»

Загорелся цех древесно-массного производства
Лилия Абибулаева
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Фото: 10 отдел по пожарному надзору города СоликамскаФото: 10 отдел по пожарному надзору города Соликамска
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В Пермском крае 11 сентября произошел пожар на предприятии «Соликамскбумпром». Об этом сообщает 10 отдел по пожарному надзору города Соликамска.

Сообщение о возгорании поступило в 12:15. Горел цех древесно-массного производства. На место незамедлительно выехали пожарные. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Произошло воспламенение кабельных трасс участка термомеханической массы и участка древесно-массного производства на отметке 0.000 метров.

Сотрудники МЧС определили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрических кабелей. Огонь уничтожил изоляцию двух кабельных трасс. Однако пожарным удалось спасти маслостанцию стоимостью два миллиона рублей.

Также с места ЧП эвакуировали 15 человек. Никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на газопроводе произошел пожар. Местные жители испугались, проснувшись ночью от громкого гула и хлопков

ИСТОЧНИК KP.RU

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