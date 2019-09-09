2019-09-09T12:01:33+03:00
Общество

В Перми приставы закрыли опасную для жизни гостиницу

Хозяйка отеля пренебрегала требованиями безопасности
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермячка открыла в Дзержинском районе города гостиницу. Однако женщина не получила разрешение на использование трехэтажного здания с пристроями.

Сотрудники МЧС проверили помещение и выявили нарушения. Прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском о запрете использования гостиницы до получения разрешения. Также прокуратура требовала устранить нарушения правил пожарной безопасности.

Суд вынес постановление о закрытии заведения, но владелица продолжала принимать постояльцев. В ходе очередной проверки судебные приставы обнаружили, что в здании находятся люди, а бизнес-леди на месте не оказалось. Всех постояльцев попросили покинуть опасное строение, а двери опечатали.

Предпринимательницу за несоблюдение требований суд ограничили в праве выезде за пределы России и вызвали в отдел судебных приставов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье неизвестные украли из частного дома украшения и одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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