В Международном аэропорту «Пермь» вводятся ограничения работы аэродрома
В пермском аэропорту начинается второй этап реконструкции аэродромного комплекса. Будут выполнять работы по примыканию рулежной дорожки и взлетно-посадочной полосы.
В связи с этим вводятся ограничения работы аэродрома.
- 17.09.2019,
- 19.09.2019,
- 20.09.2019 – с 09.15 до 19.00.
- 22.09.2019,
- 23.09.2019,
- 24.09.2019 – с 08.00 до 19.00;
В указанные даты в аэропорту не будут обслуживать воздушные суда. В пресс-службе аэровокзала сообщают, что рейсы не будут отменены. Однако может быть изменено время вылета. Авиакомпании должны уведомить пассажиров об изменении времени вылета. Кроме этого, терминал Международного аэропорта «Пермь» будет работать в прежнем круглосуточном режиме.
Все работы планируют закончить в ноябре.
Напомним, ранее мы писали о том, что «Уральские авиалинии» начали продажу билетов из Перми в Прагу
ИСТОЧНИК KP.RU