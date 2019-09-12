В Международном аэропорту «Пермь» вводятся ограничения работы аэродрома

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-12T10:23:11+03:00

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В пермском аэропорту начинается второй этап реконструкции аэродромного комплекса. Будут выполнять работы по примыканию рулежной дорожки и взлетно-посадочной полосы.

В связи с этим вводятся ограничения работы аэродрома.

- 17.09.2019,

- 19.09.2019,

- 20.09.2019 – с 09.15 до 19.00.

- 22.09.2019,

- 23.09.2019,

- 24.09.2019 – с 08.00 до 19.00;

В указанные даты в аэропорту не будут обслуживать воздушные суда. В пресс-службе аэровокзала сообщают, что рейсы не будут отменены. Однако может быть изменено время вылета. Авиакомпании должны уведомить пассажиров об изменении времени вылета. Кроме этого, терминал Международного аэропорта «Пермь» будет работать в прежнем круглосуточном режиме.

Все работы планируют закончить в ноябре.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Уральские авиалинии» начали продажу билетов из Перми в Прагу

ИСТОЧНИК KP.RU