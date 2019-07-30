Прямые рейсы из Перми в Прагу: «Уральские авиалинии» начали продажу билетов

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-30T09:35:08+03:00

Слетать в Чехию можно за 20 тысяч рублей

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов на прямые рейсы из Перми в Прагу. Самые дешевые стоят 9 792 рублей. Это безвозвратный тариф «Промо», который включает провоз одного чемодана весом до 10 килограммов и ручной клади в 5 килограммов. При этом в обратном направлении – из Праги в Пермь – стоимость билетов начинается от 11 546 рублей.

Маршрут субсидируется из бюджета Пермского края. На эти цели выделено 44 миллиона рублей.

Полеты будут проходить два раза в неделю, по средам и субботам на Airbus A320. Вылеты из Перми в 15.20, из Праги - в 7.05. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Первый рейс состоится 18 сентября. Полеты запланированы вплоть до 25 января 2020 года.

Кстати, со 2 августа авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает чартерные рейсы по маршруту Пермь - Анталья – Пермь. Полеты будут проходить по пятницам. Вылет из Перми в 2.40, из Антальи - в 19.00. Время в пути - 4 часа 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU