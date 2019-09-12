2019-09-12T07:55:21+03:00
Происшествия

В Прикамье пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали три человека

Машина превратилась в металлолом
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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На трассе в Прикамье вечером 11 сентября произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло на автодороге Куземьярово-Акбаш в Бардымском районе.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «УАЗ-469Б превысил скорость и допустил опрокидывание машины посередине проезжей части.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В результате ДТП пострадали два пассажира и водитель УАЗа. Все трое были пьяны. Машина получила серьезные повреждения.

Также сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель не имел водительского удостоверения.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью в Перми обстреляли автомобиль. В минувшие выходные неизвестные обстреляли автомобиль «Тойота айго». Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 сентября. Машина была припаркована на Тихом Компросе напротив дома по адресу Комсомольский проспект, 94. Владелец пострадавшей иномарки написал об этом в социальных сетях с просьбой откликнуться очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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