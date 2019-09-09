Ночью в Перми обстреляли автомобиль

СЕГОДНЯ 06:31 2019-09-09T06:31:18+03:00

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В минувшие выходные неизвестные обстреляли автомобиль «Тойота айго». Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 сентября. Машина была припаркована на Тихом Компросе напротив дома по адресу Комсомольский проспект, 94.

Владелец пострадавшей иномарки написал об этом в социальных сетях с просьбой откликнуться очевидцев.

В комментариях жители районы отмечают, что слышали ночью выстрелы и, судя по пулевому отверстию в стекле, стреляли из боевого оружия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми кто-то расстреливает припаркованные машины. Один из пользователей популярного паблика разместил пост о том, что неизвестные обстреляли его автомобиль, который он припарковал вчера вечером возле своего дома на улице Крупской, 39. Как он пишет, он всегда оставляет машину на этой парковке, но в субботу вечером поднялся ненадолго к себе домой, а когда спустился, обнаружил на лобовом стекле пулевое отверстие. Судя по гильзе, найденной рядом, кто-то выстрелил в него из травматического пистолета.

ИСТОЧНИК KP.RU