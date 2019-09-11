В Прикамье из реки достали машину с телами девушки и парня

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-11T13:27:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в понедельник, 9 сентября, в деревне Мокино произошла трагедия. Погибли двое молодых людей.

Молодая пара погибла, утонув в реке. В ночь на 9 сентября девушка и парень ехали на машине и угодили в реку. На следующий день машину достали. В социальных сетях сообщают, что погибшие были пьяны.

В правоохранительных органах факт ДТП подтвердили. Однако причина смерти молодых людей и обстоятельсва аварии пока не установлены. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье из пруда достали машину с телами двух парней. В Октябрьском районе Пермского края в пруду обнаружили машину с телами двух местных жителей. Сообщение об автомобиле в пруду в деревне Верх-Шуртан поступило 24 июня. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU