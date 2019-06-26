2019-06-26T09:18:05+03:00
Происшествия

В Прикамье из пруда достали машину с телами двух парней

ЧП произошло 24 июня
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Октябрьском районе Пермского края в пруду обнаружили машину с телами двух местных жителей. Сообщение об автомобиле в пруду в деревне Верх-Шуртан поступило 24 июня. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и следственного комитета.

- Машина попала в пруд в результате ДТП. Автомобиль извлекли из воды. В салоне обнаружили тела двух молодых людей, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Пермскому краю. - Сейчас уточняются причины происшедшего. Проводятся соответствующие экспертизы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в Мотовилихинском пруду нашли тело мужчины. Днем в воскресенье, 23 июня, на окраине пруда обнаружили тело мужчины.Тело достали из воды и передали сотрудникам полиции. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что мужчину обнаружили очевидцы. Личность погибшего не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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